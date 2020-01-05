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Саудовская Аравия осудила парламент Турции за решение о возможности отправки войск в Ливию

В заявлении королевства сказано, что действия Анкары являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии и подрывают международные усилия по урегулированию кризиса в этой стране

ТАСС, 5 января. Саудовская Аравия осудила Великое национальное собрание Турции (парламент) за одобрение проекта закона, предусматривающего отправку войск в Ливию. Об этом сообщило в воскресенье Саудовское агентство печати со ссылкой на МИД королевства.

Отмечается, что действия Анкары являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии, подрывают международные усилия по урегулированию ливийского кризиса и противоречат позиции, закрепленной Лигой арабских государств 31 декабря. Эскалация конфликта создает угрозу стабильности в Ливии, а также безопасности арабских государств и региональной безопасности, поскольку является вмешательством во внутренние дела страны в нарушение всех соответствующих международных соглашений и принципов, указали в саудовском дипведомстве.

Парламент Турции поддержал в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также, по утверждению издания, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных, если ПНС попросит его о помощи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Теги
ЛивияСаудовская Аравия
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