{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США

Они разместили на странице коллаж, на котором был изображен окровавленный после удара кулаком американский президент Дональд Трамп и запущенные ракеты

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Неизвестные взломали в субботу американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, и разместили на его главной странице заявления в поддержку Ирана и против американского лидера Дональда Трампа.

Вечером в субботу у американских пользователей при переходе на портал FDLP (Federal Depository Library Program) открывалась страница с надписями на английском и персидском языках: "Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе - угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака".

На странице также утверждается, что портал был "взломан иранскими хакерами" якобы из "группы кибербезопасности Ирана". Неизвестные разместили на странице коллаж, на котором изображен окровавленный после удара кулаком Трамп и запущенные ракеты.

Портал FDLP публикует для общего доступа правительственную документацию.

В субботу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что Тегеран может организовать кибератаку на США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Саудовская Аравия осудила парламент Турции за решение о возможности отправки войск в Ливию
В заявлении королевства сказано, что действия Анкары являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии и подрывают международные усилия по урегулированию кризиса в этой стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС