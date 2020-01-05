Неизвестные под видом иранских хакеров взломали один из правительственных сайтов США

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Неизвестные взломали в субботу американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, и разместили на его главной странице заявления в поддержку Ирана и против американского лидера Дональда Трампа.

Вечером в субботу у американских пользователей при переходе на портал FDLP (Federal Depository Library Program) открывалась страница с надписями на английском и персидском языках: "Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе - угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака".

На странице также утверждается, что портал был "взломан иранскими хакерами" якобы из "группы кибербезопасности Ирана". Неизвестные разместили на странице коллаж, на котором изображен окровавленный после удара кулаком Трамп и запущенные ракеты.

Портал FDLP публикует для общего доступа правительственную документацию.

В субботу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что Тегеран может организовать кибератаку на США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.