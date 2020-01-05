Экс-глава МИД Боливии вернулся на родину для участия в подготовке к президентским выборам

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /ТАСС/. Бывший глава МИД Боливии Диего Пари, покинувший страну после отставки Эво Моралеса с поста президента, вернулся на родину для участия в подготовке к выборам главы государства. Об этом сообщила в субботу боливийская газета El Deber.

Пари поблагодарил общественные организации за то, что они предложили его в качестве возможного кандидата в президенты от партии "Движение к социализму". "Я буду там, где, по решению общественных движений, я должен быть", - приводит издание слова политика.

Ранее Моралес говорил, что Пари является одним из возможных претендентов на высший государственный пост. В качестве потенциальных кандидатов он также называл экс-главу МИД Давида Чокеуанку, бывшего министра экономики Луиса Арсе и экс-спикера верхней палаты парламента Адриану Сальватьерру.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.