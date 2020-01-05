В Узбекистане началось повторное голосование на выборах в нижнюю палату парламента

ТАШКЕНТ, 5 января. /ТАСС/. Повторное голосование на прошедших 22 декабря минувшего года выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий мажлиса (парламента) Узбекистана началось в воскресенье в 25 избирательных округах. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Жалолиддин Усманов.

"Две недели назад граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов нижней палаты парламента, согласно статье 59 Избирательного кодекса республики, повторное голосование проводится в 22 избирательных округах, где ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а также в трех округах, где при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка", - сказал руководитель пресс-центра.

В нынешних парламентских выборах принимают участие все пять зарегистрированные в республике политические партии, в том числе Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия, которые в ходе прошедшего 22 декабря голосования получили соответственно 42, 34, 20, 18, и 11 депутатских мандатов.