Саудовский эмиссар обсудит в США и Британии пути снижения напряженности на Ближнем Востоке

ТАСС, 5 января. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал указание заместителю министра обороны принцу Халеду бен Сальману совершить в ближайшие два дня официальные визиты в Вашингтон и Лондон. Об этом сообщила в субботу общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

"В Соединенных Штатах он встретится с должностными лицами высокого ранга в Белом доме, Госдепартаменте и министерстве обороны в рамках усилий королевства по снижению напряженности, а также укреплению безопасности и стабильности в регионе", - цитирует издание свои источники.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что наследный принц Саудовской Аравии и исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди обсудили последствия событий в этой арабской республике.

В пятницу в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.