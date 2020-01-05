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Акции протеста во Франции

Минфин Франции призвал забастовщиков к компромиссу на переговорах по пенсионной реформе

Глава ведомства Брюно Ле Мэр заявил, что "время для поиска компромисса пришло"

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал забастовщиков, выступающих против пенсионной реформы, к поиску компромисса на переговорах с правительством. С таким обращением он выступил в воскресенье на страницах газеты Le Journal du Dimanche.

Ле Мэр подчеркнул, что "время для поиска компромисса пришло". По его словам, премьер-министр Франции Эдуар Филипп "ответил на беспокойство", которое высказывали профсоюзы по ряду принципов предлагаемого властями проекта.

"Реформа, которую мы предлагаем, справедлива: она принесет пользу одиноким матерям, фермерам, коммерсантам", - сказал министр в интервью изданию. "Поэтому я призываю представителей профсоюзов ответить на протянутую премьером руку с тем, чтобы дискуссии, которые начнутся на предстоящей неделе, стали заключительными",

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Синдикаты заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде. Они планируют организовать новый день всеобщей мобилизации против планов властей 9 января, а через несколько дней повторить его.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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