СМИ: парламент Ирака обсудит прекращение иностранного присутствия на территории страны

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Парламент Ирака в воскресенье на своем заседании планирует обсудить вопрос о прекращении присутствия иностранных сил на территории страны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Законопроект, выносимый на обсуждение депутатов, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны. Кроме того, он обязывает правительство отозвать запрос о помощи, направленный в свое время международной коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кабмин должен также обозначить точное число иностранных технических специалистов и инструкторов, необходимых Ираку для оказания содействия в решении национальных задач, а также их местонахождение и цели. Кроме того, депутаты намерены обсудить вопрос об обращении МИД Ирака в СБ ООН с жалобой в отношении США.

Председатель парламента Мухаммед аль-Халбуси уже прибыл на заседание, но кворум на его проведение в отсутствие курдского партийного блока пока не достигнут. По поступающей информации, позиции суннитских и курдских партий по вопросу иностранного присутствия расходятся с той, что заняли шииты.

Между тем, как передает иракский информационный портал Mawazin News среди депутатов парламента раздаются призывы о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии американского посольства в Багдаде.

Обстановка в Ираке

Ситуация в стране резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за произошедший ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский специалист. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), по данным иракских СМИ, погибли не менее 25 человек, свыше 50 получили ранения.

Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией во главе с Вашингтоном. Обстановка накалилась до предела после того, как 2 января американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".