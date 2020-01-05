Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму. Такое заявление сделал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"Государственную границу он [Dr. Alban] пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. На решение пропускать или не пропускать определенных лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", - написал Дейнеко в Facebook.

По его словам, отказать иностранному гражданину в пересечении границы можно, имея соответствующее поручение правоохранительных органов. О том, что запрета правоохранителей на въезд Dr. Alban нет, сообщило агентство УНИАН, ссылаясь на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко. "Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было", - отметил он.

Ранее Dr. Alban в своем Instagram написал, что посетил Киев благодаря вмешательству Зеленского. "Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего выступления на оспариваемом полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в страну", - написал музыкант и опубликовал видео и несколько фотографий с Зеленским. Позднее певец изменил запись, удалив упоминание о помощи главы государства.

Сейчас Украина расценивает посещение Крыма иностранными артистами и другими деятелями культуры как нарушение ее законодательства. Многим артистам и певцам, выступавшим на полуострове или поддерживающим его включение полуострова в состав РФ, въезд на Украину запрещен.