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Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

Кроме того, президент Украины проведет в Омане несколько официальных встреч

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщил в воскресенье офис главы государства в Telegram-канале.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - добавили в президентском офисе.

Сообщается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.

Сообщение офиса президента о поездке появилось после публикации в ряде СМИ фотографий Зеленского в Омане. В то же время на сайте офиса главы государства визит в эту страну не анонсировался.

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УкраинаОманЗеленский, Владимир Александрович
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