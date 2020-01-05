Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщил в воскресенье офис главы государства в Telegram-канале.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - добавили в президентском офисе.

Сообщается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.

Сообщение офиса президента о поездке появилось после публикации в ряде СМИ фотографий Зеленского в Омане. В то же время на сайте офиса главы государства визит в эту страну не анонсировался.