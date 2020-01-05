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Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным 8 января региональные вопросы

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в страну российского лидера Владимира Путина намерен обсудить с ним региональные вопросы. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN Turk.

"В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и [проект] "Турецкий поток", - сказал президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган встретятся в первой декаде января 2020 года и примут участие в запуске газопровода "Турецкий поток". МИД Турции уточнял, что эта церемония намечена на 8 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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