Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным 8 января региональные вопросы

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в страну российского лидера Владимира Путина намерен обсудить с ним региональные вопросы. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN Turk.

"В ходе намеченной на 8 января нашей встречи мы детально обсудим широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и [проект] "Турецкий поток", - сказал президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган встретятся в первой декаде января 2020 года и примут участие в запуске газопровода "Турецкий поток". МИД Турции уточнял, что эта церемония намечена на 8 января.