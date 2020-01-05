В Госдепе заявили, что США продолжают считать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Власти США продолжают считать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики, несмотря на то, что его оппонент Луис Эдуардо Парра провозгласил себя главой парламента страны. Об этом сообщил в воскресенье у себя в Twitter исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак.

"Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи (оппозиционный однопалатный парламент - прим. ТАСС) сегодня утром не было кворума. Не было голосования", - написал он.

По его словам, сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро помешали Гуайдо и "большинству депутатов Национальной ассамблеи" попасть на заседание, превратив голосование в "фарс".

В воскресенье Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи. Депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Ранее Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.