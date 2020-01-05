Лондон призвал власти Ирака разрешить антитеррористической коалиции действовать в стране

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании призвало власти Ирака разрешить возглавляемой США международной антитеррористической коалиции действовать на территории страны. Об этом заявил представитель британского кабмина, слова которого в воскресенье приводит агентство Press Association.

"Мы призываем правительство Ирака гарантировать, что коалиция может продолжать жизненно важную работу по борьбе с этой общей угрозой", - говорится в заявлении. "Коалиция находится в Ираке для помощи в защите иракцев и других людей от угрозы "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство", ИГ) по запросу правительства Ирака", - добавил представитель правительства.

По информации агентства, в Ираке службу несут около 400 британских военных. В основном они находятся на базе Эт-Таджи под Багдадом.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты парламента Ирака "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Обострение ситуации

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. Он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".