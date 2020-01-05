Мадуро поддержал назначение депутата Луиса Парры спикером парламента Венесуэлы

"Национальная ассамблея провела заседание в соответствии с конституцией в здании парламента. Было выбрано новое руководство, состоящее из оппозиции, во главе с депутатом Луисом Паррой", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

По мнению Мадуро, "депутаты от оппозиции восстали" против прошлого руководства парламента и экс-спикера Хуана Гуайдо.

Демарш депутатов против Гуайдо

Ранее Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом".

Вскоре после этого исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак сообщил, что власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом республики.

Заявление американского дипломата подверг резкой критике глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. По его словам, "интервенционистское заявление от должностного лица низкого уровня Государственного департамента США послужило сигналом и приказом для правительств - сателлитов [Вашингтона] в регионе". Министр подчеркнул, что в Каракасе отвергают "вульгарное вмешательство" властей США во внутренние дела Венесуэлы. "Они не совсем понимают, что мы независимая и суверенная страна", - написал он в Twitter.

Кризис в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.