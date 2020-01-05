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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы против [боевиков террористической группировки] "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ)", - отмечается в заявлении. "Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку", - подчеркнули лидеры трех стран.

Ранее иракский парламент проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

Теги
Меркель, АнгелаИракГерманияВеликобританияФранцияДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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