Группа Лимы осудила недопуск властями Венесуэлы депутатов в здание парламента

ТАСС, 6 января. Страны из состава Группы Лимы, за исключением Аргентины, осудили действия властей Венесуэлы по препятствованию допуску депутатов в здание парламента для участия в выборах спикера. Заявление объединения размещено в воскресенье на сайте МИД Перу.

"Правительства Боливии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Венесуэлы - стран Группы Лимы - осуждают применение силы диктаторским режимом Николаса Мадуро и недопуск депутатов Национальной ассамблеи к заседанию 5 января для демократического избрания ее руководства, - отмечается в документе. - Нам неизвестны результаты выборов, <...> которые были проведены без участия всех депутатов. Группа Лимы с чрезвычайной обеспокоенностью следит за событиями, происходящими в Венесуэле, и призывает международное сообщество работать вместе для поддержки восстановления демократии и правопорядка в этой стране".

Группа Лимы была сформирована в 2017 году в Перу, где представители Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили подписали декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана, Сент-Люсия и Боливия.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Это признали США, Группа Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В это воскресенье противник Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Парламентарии от оппозиции отвергли его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В "Твиттере" законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо переворотом. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.