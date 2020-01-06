{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган и Меркель обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии

Лидеры Турции и Германии также обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонные переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В ходе них обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Ливия и Сирия", - отметили в администрации Эрдогана.

Между тем накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят "координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
МИД КНР: внешние силы вынудили Иран сократить обязательства по ядерной сделке
В то же время Тегеран продемонстрировал сдержанную позицию, что говорит о наличии у него политической воли в полной мере выполнять условия сделки, отметили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС