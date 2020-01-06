Советник Хаменеи назвал генерала Сулеймани ключевой фигурой в сотрудничестве с Россией

ТАСС, 6 января. Бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани сделал многое для укрепления стратегического сотрудничества с Россией. Об этом, как передал телеканал Al Alam, заявил в понедельник на проходящей в Тегеране церемонии прощания с погибшим генералом советник по международным делам руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

"Сулеймани был ключевой фигурой в нашем двустороннем партнерстве с Россией и относился с большим уважением к президенту РФ Владимиру Путину, с которым у него была тесная связь", - отметил иранский политик.

По словам Велаяти, "если бы не мужество, проявленное командующим силами "Аль-Кудс" в самые ответственные моменты, то Багдад оказался бы в руках террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а в Дамаске пришли бы к власти экстремисты-салафиты".

"Убив генерала Сулеймани, Соединенные Штаты совершили величайшую глупость, и теперь Америку ждет "второй Вьетнам", если они не выведут свои войска с Ближнего Востока", - подчеркнул Велаяти.

Прощание с иранским военачальником в Тегеране носит народный характер, на улицы столицы вышли сотни тысяч человек. Возглавил церемонию руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, в ней участвует президент Ирана Хасан Роухани. Похоронен Сулеймани будет 7 января в своем родном городе Керман на юго-востоке Ирана.