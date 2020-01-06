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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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ЕС глубоко сожалеет о сокращении ядерных обязательств Ирана

Евросоюз будет руководствоваться в своих действиях результатами мониторинга ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз глубоко сожалеет о сокращении обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и подчеркивает важность наблюдения МАГАТЭ за ядерной деятельностью Тегерана. Об этом написал в Twitter в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга [ядерных объектов Ирана] со стороны МАГАТЭ", - заявил он.

Теги
ИранИракСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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