ЕС глубоко сожалеет о сокращении ядерных обязательств Ирана

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз глубоко сожалеет о сокращении обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и подчеркивает важность наблюдения МАГАТЭ за ядерной деятельностью Тегерана. Об этом написал в Twitter в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга [ядерных объектов Ирана] со стороны МАГАТЭ", - заявил он.