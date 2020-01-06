ЕС пока не принял решение о прекращении работы своей миссии в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз пока не принял решение о прекращении работы своей миссии в Ираке в связи с угрозами безопасности ее персоналу. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Мы пока рассматриваем наши возможные действия о прекращении работы или сохранении нашей миссии в Ираке. Ключевым вопросом для нас является обеспечение безопасности нашего персонала", - заявил он.

В пятницу НАТО заявила о приостановке работы своей миссии в Багдаде по подготовке военных для иракской армии, чтобы гарантировать безопасность своих инструкторов в условиях эскалации напряженности в Ираке после убийства под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США.