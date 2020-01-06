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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Борис Джонсон обсудил обострение обстановки на Ближнем Востоке с премьером Ирака

Стороны отметили необходимость снизить напряженность в регионе и договорились сотрудничать в поиске дипломатического пути продвижения вперед

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник провел телефонную беседу с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, стороны говорили о путях деэскалации возросшей в регионе напряженности.

"Лидеры обсудили необходимость снизить напряженность в регионе и договорились сотрудничать в поиске дипломатического пути продвижения вперед, - сказано в заявлении Даунинг-стрит, 10. - Премьер-министр также подчеркнул тот факт, что Соединенное Королевство сохраняет непоколебимую приверженность обеспечению стабильности в Ираке и суверенитета страны".

Ранее представитель британского премьера заявил о том, что обстановка в Иране и Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США станет одной из основных тем заседания Совета безопасности Великобритании, которое состоится во вторник.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранИракВеликобританияДжонсон, БорисГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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