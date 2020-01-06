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Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина в эту страну

Хенн Пыллуаас при этом "не слишком верит", что президент РФ приедет в Эстонию

ТАЛЛИН, 6 января. /ТАСС/. Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас выступил против инициативы президента страны Керсти Кальюлайд пригласить Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом он заявил в понедельник.

"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет, - сказал он порталу ERR. - Во-вторых, мне очень жаль, что президент [Керсти Кальюлайд] вообще сделала этот шаг и позвала Путина". "Надеюсь, что он не приедет сюда, и эстонский президент должна была бы об этом подумать", - добавил спикер Рийгикогу.

Он также утверждал, что встреча президентов Эстонии и РФ в Москве в апреле 2019 года не принесла результата. "И какой результат этой встречи? Нулевой, - заявил он. - Никакого результата не было. Никакого смысла не было".

Пыллуаас предложил исходить из того, что страны ЕС и НАТО должны вести единую политику в отношении России. "Именно в ЕС и НАТО нужно больше говорить и влиять на процессы", - добавил он.

Президент Эстонии надеется на приезд Путина

В декабре президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила "искреннюю надежду" на то, что Владимир Путин примет участие в работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту. Она также выразила уверенность в том, что прямые контакты между президентами Эстонии и России необходимы.

Ранее Кальюлайд заявила, что направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Она отметила, что форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

18 апреля 2019 года Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в 2020 году.

Теги
Адер, ЯношНиинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичЭстонияФинляндияРоссияВенгрияКальюлайд, Керсти
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