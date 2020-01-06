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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

CNN: саудовский замминистра обороны намерен призвать США к деэскалации на Ближнем Востоке

По данным телекомпании, принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретится с госсекретарем США Майклом Помпео

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд намерен на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео призвать американскую сторону к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии.

По его данным, встреча замглавы саудовского Минобороны с госсекретарем намечена на понедельник. "Он [замминистра] здесь по приказу наследного принца Саудовской Аравии [Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда], - подчеркнул источник телекомпании. - Он прибыл, чтобы обсудить пути деэскалации ситуации".

В субботу арабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии поручил своему брату, заместителю министра обороны совершить в ближайшие два дня официальные визиты в Вашингтон и Лондон.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и подняли вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями". В свою очередь НАТО была вынуждена остановить всю работу своей миссии в Багдаде по подготовке офицеров для иракской армии.

Теги
СШАИранИракВеликобританияСаудовская АравияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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