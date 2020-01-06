В США заявили, что атака боевиков на базу в Кении не связана с ситуацией вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Африканское командование Вооруженных сил (ВС) США (АФРИКОМ) не связывает нападение боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на аэродром в округе Ламу на северном побережье Кении, в результате которого погиб американский военный, с ситуацией вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении АФРИКОМ.

"Несмотря на ряд сообщений, появившихся в открытых источниках, Африканское командование не расценивает вчерашнее нападение как связанное с Ираном", - отмечается в документе.

Командование также сообщило, что на расположенную рядом с аэродромом военно-морскую базу Манда-Магогони, которую наряду с кенийскими войсками используют также Вооруженные силы США, прибыли дополнительные американские подразделения, чтобы "обеспечить безопасность аэродрома после нападения террористов "Аш-Шабаб".

5 января во время отражения нападения боевиков на аэродром при военной базе погибли трое американцев, в том числе один военнослужащий. Еще трое граждан США получили ранения. Ликвидированы пять боевиков "Аш-Шабаб".

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года главарь "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.