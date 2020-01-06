Главы МИД Британии и Ирана обсудили необходимость снижения напряженности в регионе

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник беседовал по телефону со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, заявив о необходимости разрядить возросшую в регионе напряженность. Об этом британский министр заявил вещательной корпорации Би-би-си.

"[Убитый в результате удара США иранский генерал Касем] Сулеймани представлял собой угрозу регионального масштаба. Быть такой угрозой входило в его непосредственные должностные обязанности, поэтому, как ранее сказал премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон], мы не будем оплакивать его смерть. Однако при этом наше ключевое послание для европейских и американских коллег, а также для иранцев, иракцев и всех в регионе, кто оказался затронут, заключается в необходимости разрядить напряженность и добиться деэскалации. Сегодня днем у меня состоялся разговор с министром иностранных дел Зарифом, и в нашей беседе я выразил ту же мысль, а также подчеркнул необходимость найти дипломатический выход из сложившейся ситуации", - сказал Рааб.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, Рааб также подчеркнул, что нанесение ударов по культурным объектам в Иране было бы нарушением международного права. "Мы рассчитываем, что оно будет соблюдаться", - отметил Рааб.

4 января Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам, отдельные из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики, которое может быть совершено после убийства Сулеймани.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.