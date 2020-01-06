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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке

Как заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, риск будет высоким, если не мобилизовать все усилия для деэскалации

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном. Об этом заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFM.

"Риск войны будет высоким, если мы не мобилизуем все усилия для деэскалации", - сказал он. Министр подчеркнул, что текущая ситуация вызывает беспокойство Парижа. "Ситуация очень серьезная, продолжается рост напряженности", - констатировал он.

При этом французский министр считает, что несмотря на сложность ситуации, возможность для политического урегулирования сохраняется. "Место для дипломатии есть всегда", - сказал Ле Дриан. Он отметил, что "президент Франции Эмманюэль Макрон в последние дни провел ряд телефонных бесед с российским, американским и европейскими коллегами". "Никто не заинтересован в войне", - подчеркнул министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльЛе Дриан, Жан-ИвОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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Reuters: глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака
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