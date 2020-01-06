В США намерены усилить нажим на власти Венесуэлы и их сторонников

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация США намерена усилить нажим на правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонников за рубежом и одновременно расширить масштабы помощи силам оппозиции этой южноамериканской страны. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы будем просить демократические партии, правительства и негосударственные организации делать больше в целях поддержки демократических институтов в Венесуэле. Кроме того, США будут делать больше в целях поддержки Национальной ассамблеи и ее законного руководства, а также усилий венесуэльского народа посредством увеличения давления на диктатуру и ее лидеров и сторонников внутри Венесуэлы и за ее пределами", - отметил Абрамс. По его словам, США также намерены расширить масштабы "прямой помощи силам свободы" в Венесуэле.

"У нас нет сомнений, что венесуэльцы победят в своей борьбе и вернут свою страну к демократии", - утверждал Абрамс. При этом он оговорился, заявив, что США приложат все усилия к тому, чтобы не допустить "возвращения демократии" в Венесуэле. "Мы сделаем все, чтобы предотвратить возвращение демократии", - сказал американский дипломат.

Он подтвердил, что правительство США рассматривает в том числе варианты ужесточения санкций в отношении властей в Каракасе и их иностранных сторонников, расширения финансовой поддержки венесуэльской оппозиции.

"Конгресс [США] одобрил выделение значительных средств на оказание помощи оппозиции в Венесуэле. И мы будем изучать пути использования этих средств, попытаемся склонить другие государства к оказанию политической, дипломатической, финансовой поддержки силам свободы в Венесуэле. А с негативной стороны мы изучаем возможность введения дополнительных санкций - санкций против конкретных лиц, экономических санкций, которые, по нашему мнению, приведут к усилению давления на режим", - подчеркнул Абрамс. Представитель Госдепартамента пояснил, что речь идет, к примеру, о поддержке Соединенными Штатами оппозиционных СМИ Венесуэлы.

Урегулирование в Венесуэле

Абрамс заявил, что преодоление кризиса в Венесуэле за счет проведения только парламентских выборов невозможно.

"Одни лишь выборы в Национальную ассамблею (контролируемый на данный момент оппозицией однопалатный парламент - прим. ТАСС) не приведут к преодолению кризиса в Венесуэле. Им (венесуэльцам - прим. ТАСС) нужны президентские выборы, чтобы выбраться из кризиса", - считает сотрудник Госдепартамента США. По его словам, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы в Венесуэле состоялись "свободные президентские выборы и свободные выборы в Национальную ассамблею".

Американский дипломат ушел от прямого ответа на вопрос о том, нужно ли, с точки зрения Вашингтона, оппозиции Венесуэлы принимать участие в выборах в Национальную ассамблею, которые должны пройти в текущем году. "Следует ли им участвовать в выборах? Думаю, ключевой ответ заключается в том, что мы (должностные лица США - прим. ТАСС) не являемся гражданами Венесуэлы. Они - демократические партии Венесуэлы - сами должны выработать решение на этот счет", - сказал сначала Абрамс.

Однако далее он утверждал, что свободные выборы в Венесуэле на данном этапе невозможны. "По состоянию на сегодняшний день они (оппозиционеры - прим. ТАСС) не могут конкурировать [с правящей партией]. По состоянию на сегодняшний день, к примеру, [лидеру оппозиции] Хуану Гуайдо не будет позволено переизбраться. По состоянию на сегодняшний день большинство демократических партий в Венесуэле названы незаконными. Поэтому сегодня свободные выборы [в Венесуэле] невозможны, понадобилось бы существенно изменить условия. Какие условия привели бы к участию [в выборах] оппозиции? Есть международные стандарты свободных выборов, все они очевидны: отсутствие цензуры, свободный доступ к средствам массовой информации, способность вести избирательную кампанию, равный доступ к телевизионному эфиру, разрешение депутатам, находящимся в тюрьмах или изгнании, на возвращение и участие в выборах, справедливое и свободное подведение итогов голосования", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Абрамс обещал, что американская администрация признала бы даже те итоги свободных выборов в Венесуэле, которые бы ее не устроили. "Мы бы признали результаты, если речь идет о свободных и справедливых выборах <...>. США признают результаты свободных выборов", - сказал дипломат. В связи с этим он напомнил, что США, например, признали победу сандинистов в Никарагуа. "Мы признаем результаты свободных выборов, даже если они нам не нравятся", - заверил Абрамс.

Поддержка Кубы и России

Как заявил Абрамс, Соединенные Штаты недооценили важность поддержки Кубой и Россией правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я сказал ряду лиц, что мы недооценили важность поддержки Кубой и Россией режима [в Каракасе]. Она оказалась самой важной несущей колонной поддержки режима, без которой его бы не было, он бы не остался у власти", - отметил дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента.

"В то время как режим находился во все более отчаянном положении на протяжении 2019 года, он во все большей степени полагался на Россию. Роль России в экономике [Боливарианской Республики], в частности в ее нефтяном секторе, все больше и больше", - сказал Абрамс. По его версии, "российские компании сейчас управляют более чем двумя третями - более 70% - венесуэльского" нефтяного сектора. Дипломат в очередной раз обвинил Россию в том, что она разными путями обходит санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. "Роль России приобретает все большее значение", - считает спецпредставитель.

"Союзникам, их не очень много, союзникам Мадуро, таким как России, стоит дважды подумать сегодня, когда они видят, как режиму, у которого практически не осталось поддержки, не остается ничего другого, кроме как отправлять войска к Национальной ассамблее (контролируемому оппозицией однопалатному парламенту страны - прим. ТАСС)", - полагает спецпредставитель.

"Я бы отметил, что Россия, насколько мне известно, хранила молчание сегодня [по поводу ситуации в Венесуэле]", - утверждал Абрамс

Министерство иностранных дел России сообщило в понедельник, что рассматривает избрание нового парламента Венесуэлы как процесс, содействующий возвращению ситуации в конституционное русло. Произошедшие в воскресенье события в Венесуэле наглядно подтверждают востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа, отметили в МИД РФ.

Ситуация в республике

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье поздравил лидера оппозиции Хуана Гуайдо с переизбранием на пост председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы. Ранее в тот же день депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо переворотом. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.