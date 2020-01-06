Роухани напомнил о сбитом в 1988 году США иранском авиалайнере с 290 пассажирами на борту

ТАСС, 7 января. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам в Иране, напомнил об авиакатастрофе 1988 года, когда ВМС США сбили иранский авиалайнер, в результате чего погибли находившиеся на его борту 290 человек.

"Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани на своей странице в Twitter.

4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики. Число 52 связано с захватом заложников в посольстве США в Иране 4 ноября 1979 года, когда во время революции было захвачено американское посольство в Тегеране и его сотрудники. Захватчики требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".