{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Роухани напомнил о сбитом в 1988 году США иранском авиалайнере с 290 пассажирами на борту

Президент Ирана призвал "никогда не угрожать иранскому народу"

ТАСС, 7 января. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по объектам в Иране, напомнил об авиакатастрофе 1988 года, когда ВМС США сбили иранский авиалайнер, в результате чего погибли находившиеся на его борту 290 человек.

"Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани на своей странице в Twitter.

4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики. Число 52 связано с захватом заложников в посольстве США в Иране 4 ноября 1979 года, когда во время революции было захвачено американское посольство в Тегеране и его сотрудники. Захватчики требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
СМИ: президент Алжира призвал СБ ООН содействовать установлению мира в Ливии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС