СМИ: Британия сократила до минимума число сотрудников в своих посольствах в Ираке и Иране

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Лондон сократил до минимума число сотрудников в британских диппредставительствах на территории Ирака и Ирана после обострения обстановки в регионе, вызванного убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил в понедельник вечером британский телеканал "Скай ньюс".

По данным телеканала, отзыв сотрудников и членов их семей на родину является мерой предосторожности. В основе этого шага не лежат разведывательные данные, которые говорили бы о готовящихся нападениях на посольства королевства. Послы Великобритании в Багдаде и Тегеране продолжат оставаться в странах пребывания и исполнять свои обязанности.

"Безопасность наших сотрудников имеет для нас первостепенное значение. Мы регулярно анализируем ситуацию в данной сфере и принимаемые меры по обеспечению их защиты. Наши посольства в Багдаде и Тегеране продолжают работать", - заявил "Скай ньюс" представитель британского МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал Вашингтону жесткий ответ.

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".