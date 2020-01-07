Вице-президент США в телефонном разговоре с Гуайдо заявил ему о поддержке Вашингтона

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс провел в понедельник телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, заверив его в поддержке со стороны американской администрации.

"Провел сегодня [телефонный] разговор с Хуаном Гуайдо и поздравил его с переизбранием в качестве временного президента Венесуэлы <...>, - отметил Пенс в своем "Твиттере". - Мы будем вместе с ним и с народом Венесуэлы, пока ваша свобода не будет восстановлена".

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье поздравил Гуайдо с переизбранием на пост председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы. Ранее в тот же день депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В "Твиттере" законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо переворотом. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал Увэ-пэ-и (VPI), кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.