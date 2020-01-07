СМИ: президент Алжира призвал СБ ООН содействовать установлению мира в Ливии

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун обратился в понедельник вечером к международному сообществу и Совету Безопасности ООН с призывом взять на себя ответственность, чтобы убедить воюющие стороны в Ливии положить конец эскалации. Об этом сообщило информационное агентство Algeria Press Service (APS).

В алжирской столице Теббун провел переговоры с главой международно признанного ливийского Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи Фаизом Сараджем. Вместе с ним в Алжир также прибыли министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахер Сияла и министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага.

Призыв к Совбезу ООН

"Алжир призывает международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, взять на себя ответственность, чтобы обязать уважать мир и безопасность в Ливии и призвать воюющие стороны в этой стране положить конец эскалации", - подчеркнул Теббун.

По словам президента, "Алжир также призывает зарубежные стороны прекратить подпитывать обострение ситуации и снабжать воюющие стороны военной помощью как в материальном плане, так и в людском". "Алжир выступает за уважение международной законности с тем, чтобы облегчить возобновление диалога во имя достижения политического урегулирования кризиса в Ливии", - заявил глава государства.

"Алжир призывает международное сообщество взять на себя ответственность для немедленного установления режима прекращения огня, приостановки военной эскалации, которая каждый день приводит к новым жертвам", - отметил Теббун.

В последние годы Алжир является одним из ключевых региональных коспонсоров процесса мирного урегулирования конфликта в Ливии, и регулярно выступает с инициативами, нацеленными на преодоление кризиса.

Неизменная позиция

Теббун и Сарадж в понедельник "обменялись мнениями об обострении ситуации, а также изучили пути и подходящие средства, которые позволят ускорить восстановление мира, безопасности и стабильности в Ливии", говорится в коммюнике администрации алжирского президента.

В ходе состоявшихся переговоров Теббун напомнил "неизменную позицию Алжира по отношению к ливийскому кризису, которая заключается в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государств".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.