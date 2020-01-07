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Болсонару заявил, что может не поехать на форум в Давосе по соображениям безопасности

Президент Бразилии заявил, что спецслужбы страны занимаются оценкой рисков в связи с обострением ситуации на международной арене и следят за ее развитием

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что по соображениям безопасности может отказаться от поездки в Давос 21-24 января на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщила в понедельник газета Globo.

"Мы пока обсуждаем эту возможность [участия в форуме]. Есть вероятность, что я не поеду", - сказал политик, отметив, что "в мире неспокойно, речь о безопасности". По словам президента, спецслужбы занимаются оценкой рисков в связи с обострением ситуации на международной арене и следят за ее развитием.

ВЭФ в Давосе, по мнению министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, больше всего подходит для демонстрации экономических результатов первого года работы новых бразильских властей. Выступая на форуме в прошлом году, Болсонару анонсировал планы открытия экономики страны для иностранцев, а также намерения провести экономические реформы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал Вашингтону жесткий ответ.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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