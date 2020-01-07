Генсек ООН призвал все стороны в Венесуэле сделать шаги к урегулированию кризиса

ООН, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Венесуэле после выборов председателя Национальной ассамблеи (контролируемый на данный момент оппозицией однопалатный парламент) и призывает все стороны конфликта незамедлительно снизить напряженность и сообща работать над урегулированием кризиса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба генсека ООН.

"Генеральный секретарь с озабоченностью следит за событиями, последовавшими за выборами председателя Национальной ассамблеи, которые отдаляют такой нужный стране, но сложно достижимый диалог, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь призывает все стороны незамедлительно сделать шаги для снижения напряженности, а также работать вместе для достижения мирного и устойчивого решения политического кризиса".

5 января депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.