Трамп разрешил выделить Боливии помощь в 2020 финансовом году

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп снял запрет на предоставление помощи Боливии. Соответствующий меморандум опубликовала в понедельник вечером пресс-служба Белого дома.

"Данной мне конституцией и законами <...> властью определяю, что предоставление помощи Боливии в 2020 финансовом году (начался 1 октября 2019 года - прим. ТАСС) важно для национальных интересов США", - отмечается в тексте.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.