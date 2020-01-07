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США призвали прекратить разжигать конфликт в Ливии в связи с отправкой туда войск Турцией

В Госдепартаменте заявили, что обострение ситуации в Ливии с точки зрения вашингтонской администрации свидетельствует лишь об опасности иностранного вмешательства в дела этой страны

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все страны прекратить разжигание конфликта в Ливии. Это подчеркнула в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Госдепартамента, комментируя объявление Анкары о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

"Соединенные Штаты решительно осуждают военную эскалацию последних дней, особенно атаку, которая была совершена 4 января на военный колледж в Триполи предположительно силами, связанными с ЛНА (Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара - прим. ТАСС). Внешние действующие лица должны прекратить разжигать конфликт. Все страны должны воздержаться от обострения гражданского конфликта [в Ливии] и поддержать возвращение к политическому процессу, посредником в котором выступает ООН", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, обострение ситуации в Ливии с точки зрения вашингтонской администрации свидетельствует лишь об опасности иностранного вмешательства в дела этой североафриканской страны. "Ухудшение ситуации в области безопасности подчеркивает опасность иностранного вмешательства в Ливии, является одной из причин жертв среди мирного населения и наносит ущерб гражданской инфраструктуре во вред всем ливийцам", - сказала американский дипломат.

В связи с этим представитель Госдепартамента заверила, что американская сторона готова поддержать все усилия ливийцев, призванные увенчаться прекращением насилия и возобновлением политического диалога. "США сохраняют готовность поддержать все усилия ливийцев, направленные на прекращение насилия, ограничение вмешательства иностранных сил и восстановление политического диалога, содействие которому оказывает ООН и который является единственным путем к прочному миру и процветанию [североафриканской страны]", - отметила дипломат.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля прошлого года отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. О начале развертывания в Ливии военнослужащих своей страны объявил 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги
СШАТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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