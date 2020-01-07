Япония призывает Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Власти Японии призывают Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки и сотрудничать с международным сообществом для снятия напряженности в регионе. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы призываем Иран вернуться к выполнению условий ядерной сделки и сотрудничать с международным сообществом для снятия напряженности", - отметил он, подчеркнув, что Япония испытывает серьезную обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По словам Суги, Япония, в свою очередь, продолжит прилагать дипломатические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.