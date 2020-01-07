Латвийские военные приостановили обучение сил безопасности Ирака

РИГА, 7 января. /ТАСС/. Латвийские военнослужащие, участвующие в международной операции по борьбе с терроризмом в Ираке, приостановили обучение местных сил безопасности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, но их миссия продолжается. Об этом сообщил во вторник министр обороны республики Артис Пабрикс.

Сейчас службу в Ираке несут шестеро латвийских военных инструкторов, которые в составе датского контингента занимаются обучением представителей сил безопасности Ирака. "Их работа в основном связана с нахождением на военной базе, без выхода за пределы ее территории. Но, конечно, Ирак всегда был опасной зоной. После уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани все инструкторы коалиции временно прекратили обучение", - передает слова главы оборонного ведомства объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения.

"Примерно в течение ближайшей недели, может, немного позже, партнеры по коалиции решат, что делать дальше - возобновить эти учения, отправляться домой или немного подождать. В любом случае, это будет зависеть от информации, которая поступит от правительства Ирака, а также от консультаций с коллегами", - добавил Пабрикс.

Военная операция Вооруженных сил США и их союзников против группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") осуществляется с 8 августа 2014 года. Латвия решила направить своих военных для участия в ней в январе 2016 года. Позже срок их участия в этой миссии был продлен до 1 февраля 2020 года. Правительство республики рассмотрит вопрос о возможном продлении срока участия латвийских военнослужащих в международной операции в Ираке на следующей неделе.