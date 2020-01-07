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Социал-демократы ФРГ сочли проблематичным размещение американских боеголовок в Германии

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс подчеркнул, что обострение конфликта в Ираке особенно четко демонстрирует, насколько проблематично наличие атомного оружия в целом

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Наличие американского атомного оружия на территории ФРГ проблематично, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы Funke.

"Обострение конфликта в Ираке особенно четко демонстрирует, насколько проблематично наличие атомного оружия в целом, а также размещение американского атомного оружия в Германии", - сказал он. По его словам, речь не только о Германии и США: "Мы хотим, чтобы все атомное оружие исчезло из Европы, в том числе размещенное на российской территории".

СДПГ ранее неоднократно выступала с аналогичными заявлениями.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд- Пфальц).

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО. Согласно проведенному в августе 2019 года опросу, за вывоз боеголовок выступают 86% населения ФРГ.

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