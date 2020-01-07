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Кризис на Украине

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Сергей Сивохо отметил, что для достижения мира на Украине необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну, и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта"

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала "112 Украина", приведя в пример Святогорский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который с 2014 года принимал беженцев из Донбасса.

"Все люди хотят мира. Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь [в Донецкой области] в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником [в решении конфликта]" - сказал Сивохо.

По его мнению, для достижения мира на Украине необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну, и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта".

Украинская православная церковь (УПЦ) содействует в вопросе обмена пленными и освобождению заключенных в Донбассе. В июле прошлого года Синод УПЦ принял решение создать специальную комиссию по содействию обмену и установлению мира в Донбассе. До этого предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обращался с письмом к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех". Он также заверял, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных.

На Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана новая церковная структура, получившая название Православная церковь Украины.

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