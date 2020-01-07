Главы МИД Франции, Британии, ФРГ, Италии и ЕС могут обсудить 7 января ситуацию по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Франции, Великобритании, Германии, Италии, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проведут во вторник в Брюсселе встречу по Ливии, в ходе которой могут обсудить и ситуацию вокруг Ирана после убийства Касема Сулеймани, занимавшего пост командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Я могу подтвердить, что сегодня во второй половине дня состоится встреча главы дипломатии Борреля с министрами Берлинского процесса, чтобы обсудить Ливию, - сказал он. - Конечно, они могут обсудить и Иран, чтобы посмотреть, что может быть сделано [для деэскалации ситуации]".

При этом представитель внешнеполитической службы подчеркнул, что главной платформой для обсуждения ситуации вокруг Ирана станет экстренное заседание Совета ЕС в пятницу. "Главное обсуждение по Ирану будет в пятницу на экстренном заседании Совета ЕС, которое созвал Жозеп Боррель. Наша цель - деэскалация, возвращение к политическому взаимодействию", - отметил он.

Стано добавил, что Евросоюз готов провести встречу Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Франция, Германия, Великобритания и Россия решат, что она необходима.

"Если главные игроки - а главные игроки - это "тройка" ЕС и, конечно, Россия - решат, что нужна встреча, то мы будем рады продолжить нашу роль посредника и координатора", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли встреча Совместной комиссии по СВПД.