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Во Франции заявили, что работают над перезапуском экономических отношений с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал в течение полугода найти "действующее решение в финансовой области"

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Власти Франции работают над перезапуском экономических отношений с Россией и пытаются найти решение, которое бы позволило избежать санкций со стороны США в этой связи. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, его выступление транслировалось в сервисе Periscope.

"Не так давно я был в Москве, чтобы гарантировать продолжение решений президента Республики по перезапуску стратегических отношений с Россией. Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Россией", - сказал глава экономического ведомства, выступая перед представителями различных отраслей французской экономики.

В этой связи он пообещал в течение полугода найти "действующее решение в финансовой области", которое позволило бы не только добиться перезапуска отношений с Москвой, но и "избежать последствий экстерриториальных санкций". По его словам, подобные санкции являются "посягательством на суверенитет нации".

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