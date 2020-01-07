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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Зариф заявил, что иранцы не боятся угроз Трампа в их адрес

Глава МИД Ирана также подчеркнул, что США уничтожили стабильность и подорвали безопасность на Ближнем Востоке

ТАСС, 7 января. Президент США Дональд Трамп должен перестать выступать с угрозами в адрес Тегерана, они не пугают иранцев. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в опубликованном во вторник интервью телеканалу CNN.

"Президент Трамп, который вчера видел толпы [иранцев, пришедших почтить память убитого США генерала Касема Сулеймани, занимавшего должность командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана)], должен прекратить угрожать этим людям, которых его угрозы еще больше приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас", - сказал он.

Зариф отметил, что США уничтожили стабильность и подорвали безопасность в регионе. По его словам, режим Трампа "должен осознать, что ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе".

"Мы наблюдали нормальные выборы в Ираке и Ливане. Было зафиксировано снижение напряженности в Сирии. Что случилось? США начали кампанию максимального давления, терроризируя народ Ирана и даже создавая трудности, чтобы достать продовольствие и медикаменты", - добавил глава МИД Ирана.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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