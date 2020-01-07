В Совбезе Британии считают, что Сулеймани был угрозой интересам Запада

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Члены Совета безопасности Великобритании считают, что убитый в результате удара США иранский генерал Касем Сулеймани был угрозой интересам западных стран на Ближнем Востоке. Об этом после состоявшегося во вторник заседания совета заявил агентству Reuters официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Члены кабинета [министров Великобритании, принимавшие участие в заседании совета] согласились с тем, что Сулеймани стоял за связанными между собой действиями, направленными на дестабилизацию региона, и был угрозой нашим общим интересам", - сказал представитель Даунинг-стрит, 10.

По его словам, в ходе встречи Джонсон подчеркнул, что приоритетом для королевства после убийства Сулеймани является обеспечение безопасности британских граждан, а также деэскалация возросшей в регионе напряженности. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Лондон вывод британских войск с Ближнего Востока, представитель премьера ответил, что власти страны непрерывно проводят оценку рисков, существующих для британских военнослужащих в регионе.

В заседаниях совета безопасности Великобритании принимают участие премьер-министр страны и ключевые члены его кабинета, включая глав Минфина, МИД, Минобороны и МВД. На заседания также регулярно приглашаются высокопоставленные британские военачальники, включая начштаба обороны королевства, и главы разведслужб.