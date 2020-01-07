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Политический кризис в Венесуэле

Правоохранители Венесуэлы оцепили здание парламента в первый день работы с новым спикером

Ранее Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы во вторник оцепили здание парламента, где должны пройти первые заседания под председательством нового спикера законодательного органа Луиса Парры. Как сообщает пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, не признающая изменений в руководстве парламента, экс-спикера и поддерживающих его депутатов не пускают в здание.

5 января Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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