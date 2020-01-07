Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники прорвались через оцепление правоохранителей, преграждавших путь к зданию Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны, где во вторник должно состояться первое заседание законодательного органа после избрания нового состава президиума. Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире телеканала VPI.

На данный момент Гуайдо обращается к своим сторонникам с основной трибуны в зале заседаний.

Ранее сообщалось, что Гуайдо, объявленного частью оппозиции председателем Национальной ассамблеи, не пускали в здание заксобрания.

5 января депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо в свою очередь обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.