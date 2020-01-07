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ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, Италии по Ливии в Брюсселе во вторник.

"Все члены международного сообщества должны строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию", - сказал он.

Евросоюз также осуждает вмешательство Турции в Ливию, призывает стороны прекратить эскалацию насилия и сесть за стол переговоров. 

"Мы призываем немедленно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство, - сказал Боррель. - Ясно, что когда я говорю о внешнем вмешательстве, то я имею в виду решение Турции, которое мы отклоняем и которое вызывает наше беспокойство".

По словам Борреля, ЕС призывает к дипломатическому решению конфликта. "Мы просим о дипломатическом решении, понимая, что нет военного решения. Продолжение насилия не решает конфликт, но увеличивает страдание народа", - добавил глава дипломатии ЕС.

Теги
ГерманияВеликобританияИталияФранцияЛивияБоррель, Жозеп
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