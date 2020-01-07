Гуайдо принес присягу на трибуне президиума парламента Венесуэлы

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента. Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире телеканала VPI.

В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны. Депутат Луис Парра, ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи, удалился из здания парламента. Телеканал также сообщает, что четверо депутатов ранены при столкновениях с правоохранителями во время прорыва оппозиции в парламент.

5 января Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо в свою очередь обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.