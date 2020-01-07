Дата приезда нового посла США в Россию пока не определена

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Дата приезда нового посла Соединенных Штатов Джона Салливана в российскую столицу еще не назначена. Об этом во вторник заявили ТАСС в американском диппредставительстве в РФ.

"Даты приезда пока нет, мы ждем конкретную информацию", - указал собеседник агентства.

23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео в рабочем порядке привел к присяге нового американского посла в России. Предполагается, что в пятницу в Госдепартаменте состоится торжественная церемония приведения Салливана к присяге.

Салливан прибудет в Москву в ближайшее время, заявил журналистам Помпео во вторник в Вашингтоне. "Я хочу также поприветствовать 11 наших новых послов и двух послов по особым поручениям, утвержденных в должности за период с ноября, включая посла Салливана, который вскоре отправится в Россию", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая перед журналистами.

На должности посла в Москве он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США.

Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Как сообщила ТАСС пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс, приезд главы дипмиссии ожидается не ранее завершения новогодних праздников.