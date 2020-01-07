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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В США заявили, что готовы к ответу Ирана на убийство генерала Сулеймани

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм также сообщила, что решение нанести ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани, было основано на данных разведки

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. США готовы к ответу Ирана на американский ракетный удар, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом заявила во вторник в интервью телекомпании Fox News пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы не знаем, какой будет ответ [со стороны Ирана], но совершенно очевидно, что мы к нему готовы, - утверждала она. - Если они примут решение предпринять ответные действия, то, как заявил президент [США Дональд] Трамп, мы готовы к этому. Наши вооруженные силы находятся в состоянии готовности, и мы следим за ситуацией. Президент заявил, что мы не стремимся к эскалации, но посмотрим, что будет дальше".

По ее словам, решение нанести ракетный удар, в результате которого был убит генерал Сулеймани, "было основано на данных разведки, и оно спасло жизни американцев". "Для президента Трампа постоянно проводятся брифинги, - добавила она. - Президент находится в постоянном контакте со своими экспертами в области национальной безопасности".

На вопрос о том, как президент Трамп относится к высказываниям по поводу того, что он использует нынешнюю ситуацию для того, чтобы отвлечь внимание от его импичмента, пресс-секретарь Белого дома заявила: "Это не вызывает удивления, президент по-прежнему сосредоточен на текущих проблемах. Демократы недовольны абсолютно всем, что предпринимает администрация. Им следовало бы радоваться решительным действиям администрации".

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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