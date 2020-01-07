Афросоюз проведет саммит по Ливии в феврале 2020 года

РАБАТ, 7 января. /ТАСС/. Совет по вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) проведет в начале февраля 2020 года саммит, посвященный изучению ситуации в Ливии и зоне африканского Сахеля. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, сообщил во вторник в Аддис-Абебе комиссар по вопросам мира и безопасности АС Смаил Шерги.

Саммит состоится накануне очередной встречи глав государств и правительств стран - членов АС. На нем, в частности, "будет обсуждаться ливийский кризис и проблема незаконного перемещения оружия, усугубляющая ситуацию в Сахеле", отметил Шерги.

Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, возглавляющий комитет АС высокого уровня по Ливии, заявил, что попытки урегулировать ливийский кризис с принижением значения Африки могут оказаться контрпродуктивными.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.