Обвинение просит до шести месяцев тюрьмы для экс-помощника Трампа Флинна

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Обвинение просит суд приговорить бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна к тюремному заключению сроком до шести месяцев. Об этом говорится в документе, размещенном во вторник в базе данных федерального суда Вашингтона.

"Власти рекомендуют, чтобы суд приговорил ответчика к тюремному заключению сроком до шести месяцев", - отмечается в обращении. Сторона обвинения при этом просит принять во внимание "тяжкую природу правонарушения, а также то, что он не признал свою вину и не завершил сотрудничество со следствием".

Оглашение приговора по делу Флинна запланировано на 28 января 2020 года. Ранее его уже несколько раз откладывали. Изначально оно должно было состояться 18 декабря 2018 года.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018 года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.